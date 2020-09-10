الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 4 أشهر
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، تسجيل 930 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ 4 أشهر.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 586 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الفترة ذاتها، ليبلغ إجمالي الإصابات 76911، فيما بلغت حالات الشفاء 67945، وحالات الوفاة 398.
وأكدت الصحة الإماراتية إجراء 82076 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني، إن "الإمارات تجاوزت أكثر من 900 حالة في اليوم، وبزيادة تعادل 5 أضعاف تقريبا من عدد الحالات قبل شهر من اليوم".
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) September 10, 2020
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر#التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed#covid19#mohap_uaepic.twitter.com/yI9uBZTGgX
المصدر: "وام"