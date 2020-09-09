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الإمارات تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

أخبار العالم العربي

الإمارات تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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سجلت السلطات الصحية في الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، أعلى زيادة في إصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراءها 85917 فحصا جديدا للفيروس، أسفر عن تسجيل 883 إصابة جديدة بالوباء من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 75981 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بالوباء، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الإمارات 393 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 416 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 67359 حالة.

المصدر: وام

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