نجل عضو في الائتلاف السوري المعارض يدفع آلاف الدولارات ثمن كلمتين على برج خليفة

أثار أنس مرورة نجل المسؤول السابق في الائتلاف السوري المعارض هشام مروة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أنفق نحو 100 ألف دولار لإعلان جنس مولوده على برج خليفة لدقائق معدودة.

ويعد هذا الحفل الأول من نوعه للإعلان عن جنس مولود وهو الثاني للزوجين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي بـ(أنس وأصالة).

ونشر الزوجان على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهما بصحبة أصدقائهما وزوار المنطقة وهم ينظرون إلى واجهة البرج التي تزينت بالألوان، ثم بدأ العد التنازلي لينتهي المقطع بأن ظهرت عبارة "إنه ذكر" على واجهة البرج، وسط فرحة الزوجين الممزوجة بدموع الفرح.

واستهجن كثيرون هذا التصرف واعتبر البعض أنه "لقمة مغمسة بدم الأطفال السوريين وشهداء الثورة شيوخ ونساء ورجال، وأن هذا المبلغ يكفي لفتح مشاريع صغيرة لـ19 عائلة بمعدل 5 آلاف دولار لكل عائلة، لكن معرفة جنس المولود أهم من إعانة فقراء البلد".

لقمة مغمسة بدم الأطفال السوريين وشهداء الثورة شيوخ ونساء ورجال.

تم دفع مبلغ 95ألف دولار،فقط لمعرفة جنس المولود.

هذا المبلغ يكفي لفتح مشاريع صغيرة ل19 عائلة بمعدل5ألاف دولار لكل عائلة،لكن معرفة جنس المولود أهم من إعانة فقراء البلد.

ابن عضو الإئتلاف هشام مروة.

تفاهة #أنس_وأصالةpic.twitter.com/kUkkCfp6i2 — الثائر أبو قدور (@MohmdKerndl) September 9, 2020

أنس مروة ابن الثورجي المغوار هشام مروة

عضو الائتلاف السوري المعارض انفق( فقط) 100الف دولار لاضاءة برج خليفة باللون الازرق لدلالة حمل زوجته بذكر كمفاجأة لها

دماء الشعب السوري سلعة مربحة وآلامه مكسب كبير

لابارك الله لكم يا لصوص pic.twitter.com/pARhxMTWho — مهند مهند (@Q3wraVyYWBX6byf) September 9, 2020

أنس مروة دفع 95 ألف دولار يعني ربع مليار ليرة سورية، ليكتب جنس المولود الجديد على برج خليفة بدبي.

بتعرفوا مين أنس مروة ؟ أنس هو ابن هشام مروة عضو “الإئتلاف السوري المعارض“ يلي على طول بيحكي عن تضحيات الشعب السوري ومأساته ومعاناته !

مو عزيزي الثورجي حاسس انو ادانك طولوا 😏 pic.twitter.com/4R6D39TjS2 — ‏AL-kholoud hasan🇸🇾 ‏ (@kholoudahassan) September 10, 2020

حوالي١٠٠الف$ دفع انس مروة ابن المعارض هشام مروة تيعرف اذا جاييه صبي او بنت.

وبيتباكوا عمعاناة الشعب السوري وفساد النظام وعنصرية الدول المستضيفة للاشقاء المهجرين.

امتنا غرقانة بالمآسي وفي ناس ما عم بتحسّ.

الجوعان ما بيستحي وما في شي بِشبعو ،

جوعانين ببيوتهم جوعانين.

اشتقتلك❤ https://t.co/hLbCrXVNyb — lorraine kodeih (@lorrainekodeih) September 10, 2020

ثورة البهائم

أنس مروة دفع 95 ألف دولار ليكتب جنس المولود الذي ستنجبه زوجته على برج خليفة بدبي.

أنس هو ابن هشام مروة عضو الإئتلاف السوري المعارض الذي يتكلم عن تضحيات الشعب السوري ومأساته ومعاناته.

وهو يقوم بسرقة الاموال التي تأتي باسم اللاجئين السوريين ويصرفها عليه وعلى اولاده pic.twitter.com/L7EurMRqFe — 💎Samo💎 (@Sa________mo) September 10, 2020

أنفق 90 ألف دولار لمدة 3 دقائق فقط وذلك لمعرفة نوع مولوده.ابن القيادي في الائتلاف أنس هشام مروة في ظل الوضع المعيشي المأساوي للسوريين وانعدام أبسط متطلبات المعيشية ناهيك عن الجوع الذي يأكل أمعاء اللاجئين والنازحين السوريين في المخيمات لعنكم الله ولعن الثورة الحرامية والنهب pic.twitter.com/bTTlSTuoK7 — Kurdî-Rojava (@RHEEL052) September 10, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي