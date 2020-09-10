الأردن: القبض على قاتل رجل الأمن في إربد

ألقت إدارة البحث الجنائي في الأردن القبض على الشخص الذي أقدم أمس على قتل أحد مرتبات الأمن العام والذي كان في إجازته الرسمية، إثر خلافات شخصية سابقة.

وقال الناطق الإعلامي في الأمن العام في بيان اليوم الخميس، إنه وعلى إثر الجريمة المرتكبة أمس في محافظة إربد، بدأت الفرق المختصة في ادارة البحث الجنائي التحقيق فيها، حيث تم التعرف على الفاعل الذي توارى عن الأنظار.

وأضاف أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكانه، حيث جرى مداهمته وضبطه وشقيقه الذي كان برفقته وضبط السلاح الناري المستخدم بارتكاب الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية.

المصدر: بترا