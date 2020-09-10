الأردن.. "حماية الأسرة" ستتكفل بحماية طفل بعد عرضه للتبني على مواقع التواصل الاجتماعي

قالت مديرية الأمن العام في الأردن، إن منشورا تم تداوله يوم الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت عليه إدارة حماية الأسرة، تضمن عرض أحد الأطفال وعمره عام و8 أشهر للتبني.

وقال ناطق باسم مديرية الأمن العام إنه فور ورود المنشور، تم تتبعه وتحديد هوية الشخص الذي قام بنشره وجرى التحرك لمكان وجود الطفل وجرى اصطحابه لإدارة حماية الأسرة والاحتفاظ به في إحدى دور الرعاية.

وصرح بأنه سيتم متابعة حالة الطفل اجتماعيا من خلال دراسة شاملة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي تحقق المصلحة الفضلى له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن يوم الأربعاء إعلانا جرى نشره بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن عرض طفل للتبني لمن يرغب وذلك بسبب انفصال والديه، وعدم رعايتهم له.

ولقي الإعلان ردود فعل غاضبة، إزاء ترك الأبوين لطفلهما الذي لم يكمل عامين من عمره دون مأوى ورعاية، داعين إلى ضرورة حل مثل هذه القضايا، بما يكفل رعاية الأطفال بحال انفصال والديهم.

المصدر: وسائل إعلام أردنية