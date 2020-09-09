محمد رمضان يشكر الإمارات

قدم الفنان المصري محمد رمضان الشكر لحكومة دبي وحاكمها الشيخ محمد بن راشد، بعد إصدار أغنية "يا حبيبي"، والتي تم تصويرها في الإمارات وشاركه في غنائها الفنان ميتري جيمس.

وظهر نجاح الأغنية واضحا عقب طرحها مباشرة، إذ اقترب عدد مشاهداتها من 5 مليون بعد 3 أيام من طرحها عبر قناة رمضان في موقع "يوتيوب".

وأعلن الفنان المصري حصوله على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر على "إنستغرام" صورة للوثيقة مع التعليق: "شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية، التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي