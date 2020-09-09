قاضي قضاة فلسطين: هل تخلت جامعة الدول العربية اليوم عن فلسطين وانحازت إلى إسرائيل؟

علق قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الإسلامية والعلاقات الدينية على فشل الجامعة العربية في التوصل لتوافق بشأن مشروع قرار يرفض التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وتساءل قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش: "هل تخلت جامعة الدول العربية اليوم عن فلسطين، وانحازت إلى جانب إسرائيل في موقفها من التطبيع العربي معها؟؟".

وأضاف الهباش: "هل انتصر المال السياسي المغمس بالذل على الأخلاق والكرامة العربية حين لم تستطع الجامعة العربية أن تدين الخروج على الموقف العربي التاريخي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال قبل إنهاء احتلالها للأرض العربية؟".

وتابع الهباش قائلا: "فلسطين اليوم تبقى تقاتل وحدها في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الساعي للهيمنة على الشرق الأوسط، وسوف تنتصر بإذن الله ولو بعد حين".

وفشلت جامعة الدول العربية يوم الأربعاء، في التوصل إلى توافق بشأن مشروع قرار فلسطيني يقضي برفض اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

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وصرح الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، أثناء مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع الدورة العادية الـ 154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة فلسطين، بأن مسألة البيان المشترك الصادر في الشهر الماضي عن الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة كانت "موضع حديث جاد وشامل"، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني قدم "مشروع قرار حصلت عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة".

وأوضح المسؤول أن بعض المطالب الفلسطينية "لم تتحقق"، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني فضل "ألا يخرج القرار منقوصا من المفاهيم التي حددها، وبذلك لم يصدر قرار في هذا الموضوع تحديدا".

وحمل المندوب الفلسطيني لدى الجامعة العربية مهند عكلوك، عدة دول عربية المسؤولية عن إسقاط مشروع القرار، قائلا إن المناقشات استمرت ثلاث ساعات بشأن إضافة بند يتضمن عبارة تدين اتفاق التطبيع.

المصدر: RT