عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ‏تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئا

علق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على بيان جامعة الدول العربية الختامي الذي صدر يوم الأربعاء.

وقال حسين الشيخ "إن ‏الجامعة العربية تمخضت ولم تلد شيئا، أشبعت الجميع في المنطقة والإقليم إدانات إلا إسرائيل!!!".

وأضاف "سقوط مدو تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح.. سقطوا إلا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها.. انتصر المال على الكرامة".

تمخضت الجامعه العربية ولم تلد شيئا ، اشبعت الجميع في المنطقة والاقليم ادانات الا اسرائيل !!! السقوط المدوي تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح . سقطوا الا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها . انتصر المال على الكرامة. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) September 9, 2020

المصدر: RT