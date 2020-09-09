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عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ‏تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئا

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ‏تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئا

أخبار العالم العربي

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ‏تمخضت الجامعة العربية ولم تلد شيئا
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علق حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على بيان جامعة الدول العربية الختامي الذي صدر يوم الأربعاء.

وقال حسين الشيخ "إن ‏الجامعة العربية تمخضت ولم تلد شيئا، أشبعت الجميع في المنطقة والإقليم إدانات إلا إسرائيل!!!".

وأضاف "سقوط مدو تحت شعار السيادة الوطنية لتبرير الانبطاح.. سقطوا إلا فلسطين بقيت كما كانت وستبقى سيدة نفسها وحامية لتاريخها.. انتصر المال على الكرامة".

المصدر: RT

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