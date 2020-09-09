العراق يسجل 4243 إصابة و75 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4243 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مختبراتها فحصت 24378 نموذجاً خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة 1817434 نموذجاً".

وأضافت، أن "مؤسساتها سجلت 3669 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 209993 حالة".

ومنذ ظهور الفيروس في العراق وصلت أعداد المصابين 273821 إصابة، بينما الوفيات فبلغت 7732 وفاة.

المصدر: RT