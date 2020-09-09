السعودية ومصر والإمارات والبحرين توجه نداء لإيران  

بحثت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، سبل التصدي لـ"التدخلات الإيرانية" في شؤون الدول العربية، موجهة إلى طهران دعوة إلى "الكف عن تصرفاتها".

وعقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة "تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية" اجتماعها الـ14، صباح الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبرئاسة الإمارات وبمشاركة باقي أعضاء اللجنة أي البحرين والسعودية ومصر وكذلك الأمين العام، لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة، حسب بيان أصدرته عقب الاجتماع، "تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، مؤكدة على "رفضها وإدانتها لهذه التدخلات".

وجددت اللجنة دعوتها "لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية مما يُشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار الدول العربية".

وناقش أعضاء اللجنة "مشروع القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والذي سيتم اعتماده من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مؤكدة على "مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وتتهم الدول العربية الـ4 وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، إيران بالتدخل في شؤون دول المنطقة خاصة سوريا واليمن والعراق ولبنان، وتتهمها بدعم "أطراف إرهابية وزعزعة الاستقرار هناك"، الأمر الذي تنفيه الجمهورية الإسلامية بشدة.

المصدر: RT