سوريا.. جمارك طرطوس تكشف عن وضع المواد القديمة والمتروكة في المرفأ

أكدت مديرية جمارك طرطوس قيامها خلال الفترة القريبة الماضية بمتابعة قضية المتروكات في مرفأ طرطوس، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال مدير جمارك طرطوس، عادل حيدر، إنه بناء على توجيهات مديرية الجمارك العامة المتكررة بشأن معالجة المتروكات والمحجوزات، وعلى الاجتماع المنعقد في مقر الشركة العامة لمرفأ طرطوس من كل الجهات المعنية والمختصة، تم الكشف من هذه الجهات وتبين أنه لا يوجد في أماكن الإيداع التابعة لمرفأ طرطوس أي مواد تصنف بالمواد الخطرة القابلة للانفجار، إنما توجد مواد قديمة متروكة مثل "دهانات- عوادم قطن- مواد لاصقة- حبر- شحمة- منظفات ومواد تدخل في صناعة المنظفات- ورق- برش صابون- غليطول- أسمدة".

ولفت حيدر إلى أنه تم إخراج المواد المذكورة أعلاه خارج المرفأ وأتلفت أصولا حسب طبيعة كل مادة، باستثناء الأسمدة حيث أصبحت بعهدة المصرف الزراعي التعاوني. والقرار 288 52/ج/2010 الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكا للجمارك وفق التعليمات النافذة.

المصدر: الوطن