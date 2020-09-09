الخارجية السعودية: حريصون على الحلول السياسية في المنطقة وعلى وحدة الأراضي العربية

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان واليمن.

وقال بن فرحان في سلسلة تغريدات نشرتها وزارة الخارجية على موقعها في "تويتر"، إن "السعودية تؤكد على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي في ليبيا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات".

ودعا وزير الخارجية الأطراف الليبية إلى ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وقال بهذا الصدد إن "المملكة تدعو الأشقاء في ليبيا إلى ضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وترحب بوقف إطلاق النار".

كما أعرب عن دعم السعودية للحل السياسي في اليمن، والقائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن 2216، مضيفا أن "المملكة تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه".

وأضاف بن فرحان أن "السعودية حريصة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر. وعليه فإن المملكة العربية السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان".

المصدر: وزارة الخارجية السعودية