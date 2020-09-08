إصابة 7 أسرى فلسطينيين بكورونا في سجن عوفر

قالت إدارة سجن عوفر الإسرائيلي، إن 7 أسرى جدد أصيبوا بفيروس كورونا في قسمي 14 و17، وهي أقسام ما تسمى بـ"المعبار" التي يُحتجز فيها الموقوفون من المعتقلين حديثا.

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وأوضح نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، في بيان له، أن الخطر يتصاعد على مصير الأسرى الذين يواجهون خطر السجان والوباء، منوها بأن ما يزيد من مستوى الخطر هو انحصار الرواية المتعلقة بإصابات الأسرى برواية إدارة السجون، التي تواصل استخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى.

ولفت النادي إلى أنه ومنذ نهاية شهر أغسطس المنصرم، سُجلت حتى اليوم 14 إصابة بالفيروس في سجن عوفر، وهي من بين 24 حالة سُجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء، ومن بين المصابين أسيران اكتشفت إصابتها عقب الإفراج عنهما بيوم.

وشدد النادي على ضرورة تحمل المؤسسات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، مسؤولياتها المطلوبة في ظل هذا التطور الخطير، مجددا أن مطلبه الأساس الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية حولت بعض الأقسام في السجون إلى مراكز للحجر الصحي، لا تتوفر فيها أدنى شروط الرعاية الصحية.

المصدر: RT