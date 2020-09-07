أمين مجلس التعاون الخليجي يطالب عباس بـ"الاعتذار رسميا"

هاجم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بسبب ما وصفه بـ"التجاوزات"، مطالبا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاعتذار.

وقال الحجرف، في بيان أصدره اليوم لاثنين، إنه "يستنكر ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون".

واستهجن الحجرف "ما ذكر من مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني"، مطالبا القيادات الفلسطينية المسؤولة، التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها عباس، بـ"الاعتذار عن هذه التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة".

وأشار إلى أن "تلك التصريحات تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب اعتذارا رسميا عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك التي أوردها بعض المشاركين بحق مواقف دول المجلس وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية".

واستذكر ما صدر من القمم الخليجية من "دعم وحرص دول مجلس التعاون على القضية الفلسطينية والدفاع عنها باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة".

وشدد الحجرف على أن "تاريخ دول المجلس يشهد بتلك المواقف الراسخة والداعمة بعيدا عن المتاجرة بالقضية الفلسطينية، ولن يضرها ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، والتي ألحقت بالقضية الفلسطينية الضرر والانقسام".

واستنكر اجتماع الفصائل الفلسطينية يوم 3 سبتمبر إعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي وصف عباس بأنه طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني بـ"خنجر مسموم".

المصدر: وكالات