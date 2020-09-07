مصر.. فنانة مشهورة تطالب بالإفراج عن أحد المتهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

اعتبرت الفنانة المصرية غادة عادل، أن أحمد الجنزوري أحد المتهمين في جريمة اغتصاب فتاة "فيرمونت"، "غير مذنب"، وذلك عبر تعليقها على منشور في "إنستغرام" ينفي علاقته بالجريمة.

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وعلقت غادة على منشور نشرته الإعلامية كارين فهمي عبر إنستغرام قالت فيه "يا رب".

وكانت كارين قد نشرت منشور قالت فيه :"صديقي وطول عمرة جدع وبيخاف علينا زي اخواته.. يا ريت العدالة تظهر لأنه يستاهل كل خير وإن شاء الله هيطلع بعد التحريات ما تاخد مجراها والمذنبون ياخدوا العقاب العادل، أحمد جنزوري مالوش علاقة بالاغتصاب، إحنا مستنين العدالة والحفاظ على إن البنات والستات يبطل عندهم خوف وكل مغتصب ومتحرش ياخد عقاب علشان يبقى عبرة لغيره، القضية قضية اغتصاب وجماعي، بجد أنا بقيت خايفة أعيش في مجتمع بيقلب الموازين بالصورة دي".

ويعد هذا الشاب متعهد حفلات، تعامل مع عدد من كبار نجوم الفن بحكم طبيعة عمله، قبل أن يسقط في قبضة رجال الأمن متهما بقضية "الفيرمونت" التي شهدت تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي داخل فندق منذ عام 2014.

المصدر: وسائل إعلام مصرية