البحرين.. 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت البحرين، يوم الأحد، تسجيل ثلاث وفيات و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 87 حالة من العمالة الوافدة، و546 حالة لمخالطين لحالات قائمة و19 حالة قادمة من الخارج.

وزارة الصحة تعلن أن الفحوصات التي بلغ عددها 10459 في يوم 6 سبتمبر 2020، أظهرت تسجيل 644 حالة قائمة جديدة منها 87 حالة لعمالة وافدة، و 546 حالة لمخالطين لحالات قائمة و 11 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 301 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 50946 pic.twitter.com/ytyQOwcS08 — وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) September 6, 2020

وأضافت الوزارة أن 301 شخص من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 50946 شخصا.

وأشارت في بيانها إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 32 حالة، فيما تخضع 90 حالة للعناية المركزة، في حين أن 4238 حالة وضعها مستقر.

المصدر: RT