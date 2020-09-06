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البحرين.. 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أخبار العالم العربي

البحرين.. 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات
Reuters
البحرين- أرشيف
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أعلنت البحرين، يوم الأحد، تسجيل ثلاث وفيات و644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 87 حالة من العمالة الوافدة، و546 حالة لمخالطين لحالات قائمة و19 حالة قادمة من الخارج.

وأضافت الوزارة أن 301 شخص من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي شفيت إلى 50946 شخصا.

وأشارت في بيانها إلى أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 32 حالة، فيما تخضع 90 حالة للعناية المركزة، في حين أن 4238 حالة وضعها مستقر.

المصدر: RT

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