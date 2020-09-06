عقب تحديد مواقعها.. الكويت تدعو مواطنيها لبيع عقاراتهم في سلطنة عُمان

أهابت سفارة الكويت لدى سلطنة عمان بالمواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراض أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة ضرورة التصرف في هذه الأملاك.

ودعت السفارة مواطنيها إلى نقل ملكيتها بالطرق القانونية إلى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي يوم الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تلك المواقع.

وأضافت أن المواقع التي يحظر تملك غير العمانيين فيها للأراضي والعقارات هي:

1- محافظة مسندم – البريمي – الظاهرة – الوسطى – ظفار (عدا صلالة).

2- ولاية لوى – شناص – مصيره.

3- الجبل الأخضر – جبل شمس – وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4-الجزر.

5-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.

6-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7-المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.

وذكرت أنه يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بموقع الوزارة www.housing.gov.om.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية