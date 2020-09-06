الجزائر تعين سفيرا جديدا في باريس قبل أسابيع من زيارة تبون إلى فرنسا

قررت الجزائر تعيين محمد عنتر داوود سفيرها الحالي في جمهورية الغابون ليتولى سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية باريس خلفا لصالح لبديوي الذي سيشد رحاله لتولي سفارة بلاده في سويسرا.

وبعد 6 سنوات قضاها في ليبروفيل، سيغادر محمد عنتر داوود جمهورية الغابون قريبا بمقتضى مهمته الجديدة التي تكتسي أهمية خاصة في وقت يستعد فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة فرنسا في بداية شهر أكتوبر من العام الجاري.

وتنتظر محمد عنتر داوود مهمات ثقيلة بحكم العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة بشأن قضايا عديدة في ظل التحولات الجيوسياسية الجارية في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمنافسة الصينية الروسية التركية القوية للنفوذ الفرنسي في هذه الجهة من العالم، فضلا عن التوترات بين البلدين الناجمة عن الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر.

وجاء محمد عنتر داوود إلى الدبلوماسية في بداية الثمانينيات من القرن الماضي قادما إليها من عالم الصحافة حيث كان مقدما لنشرة الأخبار في التلفزيون الجزائري. وتولى سفارة الجزائر في مالي ثم ترأس قنصلية مدينة ليل في فرنسا خلال التسعينيات قبل أن يصبح مدير البروتوكول والوثائق الرسمية في وزارة الخارجية في الجزائر العاصمة ليلتحق بـ: ليبروفيل كسفير لبلاده في جمهورية الغابون.

المصدر: وسائل إعلام