حاكم دبي يهدي قصيدة "بطل السلام" لمحمد بن زايد

أهدى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، قصيدة إلى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

إقرأ المزيد

ونشر بن راشد، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" نص القصيدة التي حملت عنوان "بطل السلام".

يذكر أن بن زايد لعب دورا كبيرا في تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية برعاية أمريكية مؤخرا، وأثار القرار ضجة وجدلا حادا في العالم العربي.

واتفق ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ووضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية بين الإمارات وإسرائيل.

وفيما يلي نص القصيدة:

لـــك رايـــة فــوق الـمـجرة تـخـفق.. ومــكـارم مـنـهـا الـمـكـارم تـعـشق

طـرقـتـك والـمـجـد الـمـأثـل مــورق.. ونــــداك مــنـه مــطـوق ومــطـوق

فـلـبـاسـه مـلـبـوسـه لـــك رائـــق.. فــخــرا لـــه هـــام الـثـريـا تــطـرق

بــيـتـي وبـيـتـك والـوشـائـج بـيـنـنا.. وعــريـنـنـا والـــعــارض الــمـتـدفـق

واسـمـي وإسـمـك واحـد يـا قـائدا.. فــي كـل مـا يـدعو نـطيع ونـصدق

ســـريــا مــحـمـد لــلـعـلا مـتـألـقـا.. قـــدمــا ومــثـلـك بــالـعـلا يــتـألـق

بـــك حـكـمـة مـــن زايـــد مـوروثـة.. وعــزائــم مــنـهـا الــعـزائـم تـــورق

أشـبـهت زايـد فـي الـمواضع كـلها.. وإذا تـسـابـقـك الـمـفـاخر تـسـبـق

ويــــد تــجـود بـصـيـب ثـــر الـعـطـا.. وكــأنــمـا الــدنـيـا بــكـفـك تــــرزق

وكـــأن مـاضـيـنا الـعـريـق قـصـيـدة.. بـعـظيم مـا أتـحفت شـعبك تـنطق

بـطل الـسلام وصـانع السلم الذي.. بـجـناح عـزمك فـي الـسماء يـحلق

ولـــك الــبـلاد سـهـولـها ونـجـودها.. ولأنــــت بـالـمـجد الـمـأثـل أخــلـق

بـسـيـاسـة مــدروسـة مـرسـومـة.. ظـهـر الـصـواب بـهـا وبـان الـمنطق

ولـك الـجنود الـذائدون عـن الحمى.. دمـهـم فـداءا فـي الـمواقف يـهرق

أنـــى اتـجـهـت فــثـم عـــز حـافـل.. ولــــك الـفـخـار مــغـرب ومــشـرق

فـــــوق الــثــريـا مـــنــزل تـحـتـلـه.. وتـطـل مـنـه عـلـى الــورى تـتـألق

ولـكـم يـحـاول فـهـم فـكـرك جـاهل.. فـيـعـود والــبـاب الـمـبـجل مـغـلـق

لـــك كـــل شـعـبـك تــابـع ومـتـابع.. فـابـلغ مــداك فـمن جـناحك يـلحق

وأنــا أخــوك كـمـا عـهدت مـساعدا.. شمس الأخوة في المواقف تشرق

المصدر: RT