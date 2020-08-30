الإمارات تستقبل وفدا أمريكيا إسرائيليا مشتركا يرأسه كوشنر غدا الاثنين

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية يوم الأحد، بأن الإمارات ستستقبل يوم غد الاثنين وفدا أمريكيا إسرائيليا، يرأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الوكالة: "في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل الإمارات غدا الاثنين".

وأضافت أن الوفد يضم عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بإسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الإمارات.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وسيلتقي الوفد الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين بمعاهدة السلام.

المصدر: وام