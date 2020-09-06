فلسطين.. 632 إصابة بكورونا و5 وفيات و341 حالة تعاف منذ يوم السبت

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأضافت في بيان صحفي: "حالات الوفاة سجلت لمواطنين اثنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما)، ولاثنين آخرين من بيت لحم (67 عاما)، ومواطن من محافظة الخليل (75 عاما)".

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع غزة تصدر الإصابات الجديدة مسجلا 162 إصابة، تلته محافظة الخليل بإجمالي 132 حالة، كما سجلت مدينة القدس وضواحيها 122 حالة، فيما توزع باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت الكيلة إن هناك 31 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وتظھر قاعدة بیانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد الإصابات بین الفلسطینیین منذ انتشار الفیروس في مارس الماضي بلغ 33957 إصابة، تعافى منھا 22927 شخصا، فیما بلغت حالات الوفاة 202.

المصدر: وفا + رويترز