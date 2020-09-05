القوات اليمنية المشتركة تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب الحديدة (صورة)

تمكنت دفاعات القوات اليمنية يوم السبت، من إسقاط طائرتين مسيرتين تتبعان لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في سماء مدينة الحديدة شمال غرب اليمن.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"قوات العمالقة الجنوبية" فإن القوات المشتركة أسقطت طائرتين مسيرتين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

وأضاف: "رصدت القوات المشتركة طائرتين مسيرتين في سماء مدينة الدريهمي، وجرى التعامل معهما في حينه وتم إسقاطهما".

وأوضح إعلام "قوات العمالقة" أن إحدى الطائرتين استطلاعية والأخرى كانت تحمل إمدادا لعناصر من جماعة "أنصار الله" المحاصرين داخل بعض أحياء مركز المديرية.

وأفاد القوات بأنه سبق أن أسقطت القوات المشتركة منتصف الأسبوع الماضي، طائرة استطلاع حوثية في المنطقة نفسها التي شهدت وتشهد إسقاط عدد من طائرات مماثلة.

وأكدت أن الحوثيين "دأبوا على تسييرها مخترقين وقف إطلاق النار في الحديدة".

القوات المشتركة تُسقط طائرتين مسيّرتين للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة https://t.co/T7cFgLywaS — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) September 5, 2020

المصدر: موقع "قوات العمالقة الجنوبية"