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الأردن يعلق الدراسة في بعض المناطق بسبب موجة الحر

أخبار العالم العربي

الأردن يعلق الدراسة في بعض المناطق بسبب موجة الحر
Reuters
وادي رم، صورة تعبيرية
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علقت المدارس في بعض المناطق الأردنية دوامها الدراسي، إثر موجة الحر التي تضرب البلاد هذا الأسبوع، حيث قاربت درجات الحرارة الـ50 درجة في الجنوب.

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وأعلنت أمينة عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية في الأردن نجوى قبيلات عن تعليق دوام الطلبة في مدارس مديرية العقبة، غدا الأحد، كما أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، تعليق دوام طلبة المدارس في لواء الأغوار الشمالية الأحد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال العتوم لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن تعليق الدوام في الأغوار الشمالية جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، لافتا إلى أن دوام الطلبة في بقية الأيام التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سيبت فيه لاحقا.

كما أعلنت مديرية تربية ديرعلا، تعليق دوام مدارس اللواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ويستمر تأثر الأردن بموجة حارة شديدة وقياسية تعتبر من ضمن الأطول والأقوى في تاريخ المملكة.

وقال موقع "طقس العرب" إن طقسا شديد الحرارة يسود في أغلب مناطق الأردن طيلة أيام الأسبوع الحالي، نظرا لاستمرار سيطرة كتلة هوائية شديدة الحرارة مصدرها منطقة شبه الجزيرة العربية.

وسجلت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 10-12 درجة مئوية، حيث تراوحت الحرارة في أغلبية مناطق المملكة ما بين 41 و 44 درجة بما فيها العاصمة عمان واقتربت درجات الحرارة من الـ 50 درجة مئوية في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت ومحافظة العقبة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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