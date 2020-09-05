"سيلفي الطلاق" يثير جدلا في تونس (صورة)

أثار احتفال شابين تونسيين بطلاقهما عبر نشر صورة "سيلفي" جمعتهما مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق، جدلا واسعا في تونس.

ونشر الطليقان وليد شكري وخولة حامد، الصورة وأضافا لها تعليقا جاء فيه "أخيرا طلقنا.. لسنا نحن السيئين.. بل الزواج هو السيئ".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطليقين التي نشراها في موقع "فيسبوك"، حيث اختلفت الآراء بين من اعتبر ذلك بأنه سلوك إيجابي، وبين من رأى ذلك بأنه ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي