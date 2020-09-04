السعودية تتخطى عتبة الـ4000 وفاة جراء كورونا

لليوم السابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أقل من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الوباء في البلاد عتبة الأربعة آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 822 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 833 إصابة في اليوم السابق.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (822) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (33) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1099) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (295,063) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lvF5jfAO6S — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 4, 2020

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 33 حالة وفاة، مقابل 26 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 319141 ، بما في ذلك 4015 حالة وفاة و20063 حالة نشطة، منها 1484 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1099 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 295063 شخصا.

المصدر: RT