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السعودية تتخطى عتبة الـ4000 وفاة جراء كورونا

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السعودية تتخطى عتبة الـ4000 وفاة جراء كورونا
Reuters Ahmed Yosri
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لليوم السابع على التوالي، سجلت السلطات الصحية في السعودية أقل من ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الوباء في البلاد عتبة الأربعة آلاف.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن رصد 822 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 833 إصابة في اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوى في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 33 حالة وفاة، مقابل 26 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 319141 ، بما في ذلك 4015 حالة وفاة و20063 حالة نشطة، منها 1484 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 1099 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في السعودية منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 295063 شخصا.

المصدر: RT

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