السلطات السورية تكشف عن مصير المواطن الذي لا يملك 100$ لتصريفها على الحدود

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات السورية اللواء ناجي النمير، عن طريقة التعامل مع السوريين الراغبين في العودة لبلادهم ولا يملكون الـ100 دولار لتصريفها بسعر المصرف المركزي على الحدود.

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وقال النمير في لقاء إذاعي مع "نينار إف إم"، إن التعليمات تقضي بإعادة من لا يملك الـ100 دولار من حيث أتى، إلا أن الجانب اللبناني لا يقبل رجوع هؤلاء السوريين.

وبالتالي فإن السوري الذي لا يملك المبلغ المطلوب، يكون أمام خيار واحد هو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، ليحضر له الـ100 دولار، فيقوم بتصريفها ومن ثم الدخول إلى بلده بشكل طبيعي.

إلا أن اللواء النمير أكد بأن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ100 دولار، اسمه عالق، أي جالس على الحدود، يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب، ريثما يستطيع جلب 100 دولار وعندها يسمح له بالدخول.

المصدر: نينار إف إم