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شيخ الأزهر: الإساءة للنبي محمد ليست حرية رأي بل دعوة للكراهية

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شيخ الأزهر: الإساءة للنبي محمد ليست حرية رأي بل دعوة للكراهية
Reuters
شيخ الأزهر
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أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن الإساءة للنبي محمد "ليست حرية رأي بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية".

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"شارلي إيبدو" تعيد نشر الرسوم المسيئة

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "نبينا صلى الله عليه وسلم أغلى علينا من أنفسنا، والإساءة لجنابه الأعظم ليست حريةَ رأي، بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية، وتبرير ذلك بدعوى حماية حرية التعبير هو فهم قاصر للفرق بين الحق الإنساني فى الحرية والجريمة فى حق الإنسانية باسم حماية الحريات".

وكان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، أدان بأشد العبارات إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية الساخرة بالتزامن مع محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقر الجريدة عام 2015.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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