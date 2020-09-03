وسائل إعلام: قصف على "مواقع إيرانية" في منطقة البوكمال بريف دير الزور

ذكرت صفحات إخبارية شرق سوريا أن مواقع في منطقة البوكمال تعرضت لقصف جوي، وقالت إن "طيرانا مجهولا" شوهد في أجواء المنطقة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن أصوات انفجارين قويين على الأقل سمعا في المنطقة وأن طيرانا حربيا كان يحلق في سمائها، وقالت صفحات إخبارية أن عدة مواقع تعرضت للقصف فجر اليوم الخميس في منطقة الثلاثات جنوب مدينة البوكمال السورية، جانب الصناعة، وأشارت إلى أن "طيرانا مجهولا" نفذ تلك الغارات.

بينما رجّح "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن يكون الطيران إسرائيليا، وقال إنه استهدف "مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي"

وأضاف المرصد الذي مقره بلندن أن القصف أدى إلى قتلى وجرحى، وأكد أنه وثق مقتل 16 من أفراد تلك المجموعات، مشيرا إلى أن العدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ولم تستبعد مصادر محلية من ريف دير الزور في اتصال مع RT أن يكون القصف إسرائيليا، خاصة أنه يأتي بعد ساعات على استهداف مطار التيفور، وأشارات المصادر إلى أن القصف على مواقع في البوكمال ليس الأول من نوعه، بل هو يتكرر بشكل مستمر، ويوصف دوما بأنه "مجهول"

يذكر أن وكالة "سانا" السورية الرسمية أعلنت مساء أمس الأربعاء أن قصفا جويا إسرائيليا استهدف مطار التيفور (T4) في ريف حمص، وقالت إن إن "طيران العدو الإسرائيلي أطلق رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور" ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها و"أسقطت معظمها، واقتصرت الأضرار على الماديات"

المصدر: وكالات