تضرر طائرة ماكرون باصطدامها بعنبر في مطار بيروت

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضررت بشكل طفيف إثر اصطدامها بأحد العنابر في مطار بيروت الدولي الاثنين الماضي.

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وقال موقع "فرانس إنفو" إن الطيارين غير مسؤولين عن هذه الحادثة ولم يكن الرئيس الفرنسي على متن الطائرة، ونقل عن الصحافي ميشيل بولاكو، أن "الجناح الأيسر للطائرة الرئاسية "إيرباص 330" قد تضرر بعد اصطدامها بعنبر أثناء ركنها يوم الاثنين".

Ça peut arriver à tout le monde .... Arrivée fracassante d’Emmanuel Macron à Beyrouth !

Le bout (winglet) de l’aile gauche de l’A330 présidentiel a été endommagé en percutant un hangar à l’aéroport de Beyrouth lors de son déplacement par un tracteur ce lundi. Retour en Falcon pic.twitter.com/QbEq8yHi92 — Michel Polacco (@popoaviateur) September 1, 2020

وأوضح التلفزيون الفرنسي أن ماكرون لم يعد إلى فرنسا على متن الطائرة المذكورة، وعاد على متن طائرة من طراز "فالكون".

المصدر: فرانس إنفو