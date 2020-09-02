تونس.. أعضاء الحكومة الجديدة يصرحون بمكاسبهم ومصالحهم

صرح أعضاء الحكومة التونسية الجديدة مساء يوم الأربعاء بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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وصرح الوزراء الجدد بمكاسبهم طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

تجدر الإشارة إلى أن التصريح بالمصالح والمكاسب بالنسبة لأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم شرط أساسي للمباشرة.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي بموافقة 134 نائبا ورفض 67 اَخرين بدون تسجيل أي تحفظ.

وأدى أعضاء الحكومة ظهر اليوم في قصر قرطاج اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد.

المصدر: RT