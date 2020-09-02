بلاغ ضد فتاة التانغو المصرية لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

أعلن المحامي المصري أشرف فرحات تقدمه ببلاغ اليوم ضد أشواق غريب الملقبة على تطبيق "تانغو" بـ"ست البنات وتاج راسكم"، لإحالتها للمحاكمة الجنائية واتهمها بنشر محتوى جنسي مخل بالآداب.

وجاء في البلاغ، وفقا لبيان صحفي: "لا بد أن تكون هناك وسيلة ردع، لكل من سولت له نفسه وأغوته الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم وتسببوا في انفلات أخلاقي ومجتمعي، فرغم كل القضايا والأحكام التى تشهدها الساحة القضائية بخصوص فتيات تيك توك والمواقع المشابهة، تستمر هذه الفتاة في تحدي القوانين وتنشر مقاطع وصورا تخدش الحياء وجنسية بحتة بالمخالفة لنصوص القوانين".

وأرفق المحامي البلاغ بفيديو للفتاة به إيحاءات جنسية وأفعال فاضحة بشكل علني والدعوة إلى الدعارة بدون تمييز وبمقابل مادي.

ناصر حاتم – القاهرة