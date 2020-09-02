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لبنان.. 6 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا

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لبنان.. 6 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم الأربعاء، تسجيل 6 وفيات و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، تسجيل 598 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 18365 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 588 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و10 حالات بين الوافدين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 177.

لبنان.. 6 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 9081 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1444 فحصا في المطار.

المصدر: النشرة

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