تونس.. مراسم التسليم والتسلم بين الحكومتين الخميس

يحتضن قصر الضيافة بقرطاج في تونس غدا الخميس مراسم التسليم والتسلم بين حكومة تصريف الأعمال لإلياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيشي المصادق عليها برلمانيا.

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ويحضر الفعالية جميع أعضاء الحكومتين، وبعد المراسم التي غدت تقليدا، يشرع أعضاء الحكومتين في عقد اجتماعات ثنائية بمقرات الوزارات فيما يعرف بمواكب التسليم والتسلم المكتبية لينطلق إثر ذلك العمل الحكومي الجديد فعليا.

وكان مجلس نواب الشعب في تونس قد منح اليوم الأربعاء الثقة لحكومة المشيشي بعد تحصلها على 134 صوتا.

المصدر: "موزاييك FM"