الرياض.. مصرع شخصين وإصابة 5 جراء انهيار منزل (صور)

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 5 آخرون، جراء حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء: "باشر مدني الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتا وفاة، نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته".

ونشر حساب مديرية الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا أظهرت انهيارا كاملا للمبنى، وسط محاولات حثيثة لرجال الدفاع المدني للبحث عن ناجين.

باشر مدني #الرياض حادث انهيار منزل شعبي في حي #عتيقه ، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة نسأل الله ان يتغمدهما بواسع رحمته . pic.twitter.com/71XQSqtuWq — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 1, 2020

المصدر: مديرية الدفاع المدني