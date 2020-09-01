الأمن المصري يفك خيوط جريمة الشقيقتين المذبوحتين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا في مصر اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات جريمة ذبح شقيقتين وقطع لسان إحداهما.

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وألقت القوات الأمنية القبض على عامل بمصنع سكر قوص وآخرين، اعترفوا بقتل الشقيقتين بعد فشلهم في اغتصابهما.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة عامل بمصنع السكر، صفعته المجني عليها الكبرى التي تعمل بالمصنع أمام العمال بعد معاكستها.

واستعان العامل المصفوع بـ4 من أصدقائه وحاول اغتصاب المجني عليها إلا أنها قاومتهم فقاموا بقتلها، وحين رأتهم شقيقتها الصغرى قاموا بقتلها خشية افتضاح أمرهم.

المصدر: الشروق