مصر.. مواطن يغتصب سيدة سورية بوحشية مهددا بذبح ابنها

أدلى مواطن مصري باعترافات وافية حول جريمة ارتكبها بحق سيدة سورية أقدم على اغتصابها وهدد بقتل ابنها في مدينة ستة أكتوبر.

وقال الجاني في اعترفاته: "أنا وصلتها مرة لحد الحضانة.. وهي عجبتني وطلعت جارتي.. راقبتها بالليل وكنت مستخبي أول ما دخلت شقتها هددتها بالقتل"، حيث قام بالاعتداء الجنسي عليها موضحا أنه عاشرها معاشرة الأزواج بعدما هددها بقتل نجلها الصغير.

وأكد المتهم أنه يتعاطى المواد المخدرة وحضر من إحدى محافظات الصعيد للعمل، ويقيم بصحبة مجموعه من أبناء بلدته، وكشفت التحقيقات أن المتهم ترصد للضحية أكثر من مرة بعدما قام بتوصيلها منذ شهرين تقريبا، وأنه تتبع خط سيرها وتأكد أنها تعيش بمفردها.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كما وجهت له النيابة تهمة الاعتداء وهتك العرض وحيازة سلاح أبيض.

وكشفت المجني عليها في محضر الشرطة عن تفاصيل الواقعة، وقالت إنها تعمل مشرفة حضانة أهلية، وعقب عودتها من العمل بصحبة ابنها، وأثناء شروعها في فتح باب شقتها التي تقع في الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، دفعها المتهم وهددها بالسلاح، ليستولي منها على خاتم ذهبي، بعد أن وضع السكين على رقبة ابنها.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أجبرها على خلع ملابسها وأقام معها علاقة جنسية، تحت تهديد السلاح أمام طفلها.

وتبين أن الكاميرات رصدت المتهم أثناء دخوله إلى العقار وهروبه في وقت معاصر للجريمة.

المصدر: الوطن