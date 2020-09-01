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الكويت تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا منذ 12 أغسطس

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بكورونا منذ 12 أغسطس
Reuters
الكويت- أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 702 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل بذلك أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 12 أغسطس الماضي الذي بلغ 717 حالة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء: "تم تأكيد إصابة 702 حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 85.811 حالة في البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 534".

ولفت بيان الوزارة إلى تسجيل 433 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 77657.

 ويشير معدل الإصابات الجديدة اليوم إلى ارتفاع ملحوظ مقارنة مع حالات الإصابة التي سجلتها أمس الاثنين عند 473 حالة.

المدصر: وزارة الصحة الكويتية

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