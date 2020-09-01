رئيس كتلة "حزب الله" النيابية نافيا ما يتم تداوله عن حديث مع ماكرون: "المجالس بالأمانات"

نفى المكتب الإعلامي لرئيس كتلة "حزب الله" النيابية، النائب محمد رعد، الكلام الذي نقلته وسائل إعلام عربية عن صحفي فرنسي، زعم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قاله للنائب رعد.

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وجاء في البيان أن "موقع "العربية نت" نشر اليوم خبرا منسوبا إلى كمال قبيسي – لندن، يدعي فيه أن ماكرون قال لممثل حزب الله النائب محمد رعد على هامش اللقاء الذي جمعه به مع قيادات لبنانية خلال زيارته الماضية للبنان، كلاما افترضه المصدر من عنده وليس له أي نصيب من الصحة على الإطلاق".

وأضاف البيان: "يهم مكتب النائب رعد أن ينفي، نفيا قاطعا صحة الكلام الذي ادعى المصدر أن ماكرون قد قاله للنائب رعد، وسنحتفظ بالكلام الصحيح والإيجابي الذي سمعه رعد فعلا من ماكرون "لأن المجالس بالأمانات".

وكان مقال "العربية نت" نقل عن تقرير مستند إلى "مصدر فرنسي في بيروت" للصحفي الفرنسي جورج مالبرونو، أن ماكرون قال لرعد خلال خلوة استمرت 8 دقائق في قصر الصنوبر في 6 أغسطس: "أريد العمل معكم لتغيير لبنان، لكن اثبتوا أنكم لبنانيون، فكلنا يعلم أن لكم أجندة إيرانية. نعرف تاريخكم جيدا، ونعرف هويتكم الخاصة، ولكن هل أنتم لبنانيون. نعم أم لا؟ هل ستساعدون اللبنانيين؟.. نعم أم لا. هل تتحدثون عن اللبنانيين؟.. نعم أم لا. إذن عودوا إلى الوطن. اتركوا سوريا واليمن، ولتكن مهمتكم هنا لبناء الدولة، لأن الدولة الجديدة ستكون لصالح أبنائكم".

وأضاف مالبرونو في تقريره أن رعد سيكون بين من سيجتمع إليهم ماكرون اليوم الثلاثاء في قصر الصنوبر ببيروت.

ومن المقرر أن ينهي الرئيس الفرنسي زيارته الثانية إلى لبنان في أقل من شهر، مساء اليوم، بعد اجتماع سيعقده مع ممثلي الأحزاب قبل أن يعقد مؤتمرا صحافيا.

وكان ماكرون أكد خلال جولة له على مرفأ بيروت أنه لا يستطيع أن يطرح نفسه بديلا عن الطبقة السياسية في لبنان، مشيرا إلى أن هناك شراكة بين "حزب الله" وأحزاب أخرى في لبنان، و"حزب الله" فريق انتخب من قبل الشعب اللبناني.

المصدر: المنار