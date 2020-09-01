ماكرون: لن نحرر أموال مؤتمر "سيدر" قبل تحقيق الإصلاحات في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لن يتم تحرير أموال مؤتمر "سيدر" قبل تحقيق الإصلاحات في لبنان.

وأكد ماكرون خلال جولة له على مرفأ بيروت الذي هزه انفجار ضخم في 4 أغسطس، أنه لا يستطيع أن يطرح نفسه بديلا عن الطبقة السياسية في لبنان، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون انتخب من البرلمان، والبرلمان انتخب من الشعب.

وأضاف الرئيس لفرنسي أن هناك شراكة بين "حزب الله" وأحزاب أخرى، و"حزب الله" فريق انتخب من الشعب اللبناني.

وكان ماكرون قال إن الأسابيع الستة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل لبنان، مؤكدا أنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول كيفية مساعدة لبنان منتصف أكتوبر.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفرنسي يشارك في غداء رسمي على شرفه في القصر الجمهوري في بعبدا، على أن يتوجه بعد الظهر إلى قصر الصنوبر، وهو مقر السفارة الفرنسية في لبنان، حيث من المقرر أن يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ورؤساء الأحزاب في لبنان، قبل أن ينهي زيارته بمؤتمر صحافي.

المصدر: RT