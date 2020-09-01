دبي.. افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين (صور)

أعلن منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عن افتتاح أول مدرسة صينية في دبي.

ونشر الشيخ منصور اليوم الثلاثاء على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة صور من الافتتاح.

وأرفقها بتعليق جاء فيه: "نرحب بافتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي كخطوة تعكس عمق ومتانة روابط الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

نرحب بافتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي كخطوة تعكس عمق ومتانة روابط الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/TdChLckFjc — منصور بن محمد (@sheikhmansoor) September 1, 2020

المصدر: RT