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تونس.. مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام القضاء بتهمة الثلب (وثيقة)

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تونس.. مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام القضاء بتهمة الثلب (وثيقة)
RT / carthage.tn
قصر قرطاج
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من المنتظر أن تمثل نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الأسابيع القليلة القادمة أمام القضاء التونسي بتهمة "الثلب وادعاء الباطل".

والدعوى رفعتها ضدها أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، منى كريم.

ووجهت المحكمة الابتدائية بتونس الاثنين استدعاء إلى عكاشة للحضور يوم 28 أكتوبر القادم لاتهامها بـ"نسبة شيء غير صحيح لموظف عمومي دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك والثلب بادعاء أو نسبة أمور غير صحيحة بصورة علنية".

وكانت نادية عكاشة قد اتهمت في مقال تم نشره في صحيفة "الشارع المغاربي" أستاذة القانون الدستوري منى كريم بـ"السطو على مقتطفات من مذكرة بحثها العلمي واعتمادها في مقال لها".

وأعلنت منى كريم في وقت سابق، أنها تقدمت بقضية جزائية في "الثلب وتشويه السمعة" ضد مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، وضد الصحفية التي قامت بنشر الخبر.

تونس.. مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام القضاء بتهمة الثلب (وثيقة)

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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