سوريا.. السيطرة على حريق ضخم في ريف حماة (فيديو)

استطاعت فرق الإطفاء منذ قليل السيطرة على حريق ضخم استمر ساعات في منطقة الغاب في ريف حماة السورية، وأجبر عددا من الأسر على مغادرة منازلها.

وأكدت مصادر محلية من المنطقة لـRT أن الحريق الآن هو في مرحلة التبريد بعدما استطاع أفراد الإطفاء والدفاع المدني إخماد ألسنة اللهب، وتطويق الحرائق في عين الكروم وتحديدا في منطقة مشتى الشلاهمة وبالاتجاه الأعلى.

وأكدت المصادر أن الخسائر اقتصرت على الماديات إذ التهمت النيران بعض أشجار الزيتون في المنطقة إضافة إلى احتراق سيارة، ونفوق بقرة لأحد المزارعين بعدما فشل في إنقاذها في حي الدورة حيث رحل الناس من بيوتهم هربا.

وأضافت المصادر أن الحريق الذي بدأ منذ حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، بدأ ينتقل بسرعة ساهم في زيادتها وجود تيارات هوائية، وأن الأهالي الذين يقطنون بالقرب من انتشار النيران اضطروا لمغادرة مساكنهم بينما كانت فرق الدفاع المدني تعمل على منع النيران من الوصول إليها.

وحول أسباب الحريق استبعدت المصادر أن يكون مفتعلا كما يردد البعض، وقال أحد القاطنين هناك إن الحرارة الشديدة قد تكون هي العامل الأساسي للحريق.

المصدر: RT