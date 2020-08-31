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وسائل إعلام ليبية: أنباء عن وقوع انفجار بمعسكر اليرموك في طرابلس

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وسائل إعلام ليبية: أنباء عن وقوع انفجار بمعسكر اليرموك في طرابلس
Reuters
أنباء عن انفجار في العاصمة طرابلس، صورة تعبيرية
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أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الاثنين، بورود أنباء عن وقوع انفجار بمعسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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بيان لـ
بيان لـ"الجيش الليبي" بشأن التطورات في طرابلس

يأتي ذلك، عقب إعلان القيادة العامة لـ"الجيش الليبي" عن قلقها العميق مما وصفته بالفوضى الأمنية والانتهاكات التي قالت إنها تجتاح غرب البلاد.

ونشر المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على حسابه في "فيسبوك" نص البيان الذي أفاد بأن قيادة الجيش العامة تدعم "خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة شعبنا وبلادنا".

ولفت البيان إلى أنه يدعم "تلك الإجراءات المتخذة لإنهاء تغول المليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها فتحي باشاغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية على أرضنا".

وقال البيان إن "الجيش الوطني الليبي لم يتدخل حاليا في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد" لأنه يريد أن يعطي "الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق".

المصدر: ليبيا 24

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