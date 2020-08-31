تركيا تمدد تعليق الرحلات مع العراق حتى أكتوبر

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الاثنين، أن الجانب التركي أخطرها بتمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق حتى الأول من أكتوبر، وذلك دون توضيح سبب التمديد.

وقالت سلطة الطيرن المدني في بيان اليوم الاثنين، إنها تود أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك المسافرين الكرام أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1.

وأكدت أنه في ما "خص إجراءات السفر للمواطنين العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، فإن ذلك سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان العراق أعاد فتح مطار بغداد ومطارات أخرى بجنوب البلاد في الشهر الماضي أمام حركة الطيران الدولية بعد إغلاقها عدة أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز