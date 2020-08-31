العراق.. إحراق مقر قناة فضائية بثت أغاني في يوم عاشوراء (فيديو)

أحرقت مجموعة من المواطنين في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، مقر قناة دجلة الفضائية بعد بثها أغاني في يوم عاشوراء.

وقال أحد الموظفين في القناة لـRT، إن "مجموعة اقتحمت القناة في منطقة الجادرية ببغداد وأقدمت على حرق المقر بكامله".

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من المدنيين وهم يقتحمون مقر القناة ويضرمون النار فيها.

وأصدرت محكمة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، مذكرة قبض بحق زعيم حزب الحل جمال الكربولي الذي يمتلك قناة دجلة الفضائية بسبب بثها أغاني في يوم العاشر من محرم.

المصدر: RT