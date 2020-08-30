مصر.. المرور تحيل موظفين للتحقيق بتهمة تسريب مستند سيارة ياسمين صبري

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلا كبيرا بعد تسريب مستند سيارة جديدة من طراز "رولز رويس داون" كابورليه موديل 2020، مدون عليها اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري.

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وتبلغ قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه، مما أثار دهشة الجمهور بسبب ثمن السيارة التي أهداها إياها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصادره الخاصة، بأن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فتحت تحقيقا مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، باعتبار ذلك فعلا يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالفا للتعليمات.

وأشارت المصادر إلى وصول السيارة بالفعل من الخارج إلى مصر، ولكنها الآن في مرحلة التحضيرات من خلال وضع أغلفة عليها لحمايتها من الخدش لأن ثمنها باهظ، على أن تستلمها الفنانة خلال 10 أيام من الآن، بعد الانتهاء من كافة التحضيرات.

كما نفت حقيقة صورة السيارة "رولز رويس داون" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها سيارة الفنانة ياسمين صبري، لأنها تحمل لوحات حرف "ي"، مؤكدة أن ملكيتها ترجع إلى رجل الأعمال محمد أبو العنين.

المصدر: "القاهرة 24"