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هدية أبو هشيمة لياسمين صبري تثير جدلا واسعا على تويتر

متفرقات

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري تثير جدلا واسعا على تويتر
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، يوضح أن ماركة السيارة هي "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020.

وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه بحسب موقع فيتو.
 

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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