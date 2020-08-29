هدية أبو هشيمة لياسمين صبري تثير جدلا واسعا على تويتر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، يوضح أن ماركة السيارة هي "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020.

وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه بحسب موقع فيتو.







أحمد أبوهشيمة إستورد من إنجلترا

سيارة رولز رويس ب10مليون جنيه لزوجته الممثلة ياسمين صبري

أنا معنديش مشكلة طالما دفع الرسوم الجمركية عليها وقبل كده تكون فلوس السيارة جاية بطريق الحلال بعيد عن إستغلال النفوذ والإحتكار !!

المشكلة مع اللي واكلينها والعة ومش بيدفعوا حاجة!!#مش_عايزينكpic.twitter.com/VRTXZ7Dq57 — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 29, 2020

أبو هشيمه جاب عربية لياسمين صبري بشوية فكة.. حسبة عشرة مليون كده 💵

عزيزي محدود ومتوسط الدخل انا من رأيي تروح تنفخ وتعمل عمليتين تجميل وتلبس تايجر وتقلب رزقك في المجتمع — RedaZ™ (@Dr_RedaZ) August 29, 2020

هدية ابو هشيمة لياسمين صبري pic.twitter.com/vPQkWupoDo — Eid ahmed (@Eidahme38755950) August 29, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي