دبي.. مراهق يزرع الحشيش في منزله ويروجه لقاصر

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي مراهقا خليجيا بتهمة زراعة مخدر الحشيش داخل شقة يقطنها لغرض التعاطي وتسهيله لفتاة كانت برفقته، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الإمارات.

وأشارت النيابة العامة إلى أن معلومات وردت إليها تفيد بأن المتهم الذي تجاوز عمره 18 عاما، يتعاطى المخدرات.

وأضافت أنه وبمداهمة مقر سكنه عثر على 3 شتلات حشيش مزروعة داخل جهاز ضوئي مخصص للإنبات، ومخدرات ملفوفة في سجائر وأخرى داخل الثلاجة.

ووجهت النيابة العامة إلى الشاب تهمة تعاطي المواد المخدرة، وتسهيل التعاطي إلى الفتاة التي كانت برفقته في الشقة، مطالبة بسجنه وإبعاده عن الدولة.

وأفادت بأنها ضبطت المتهم الذي يعمل ناشطا اجتماعيا، وشابين آخرين وفتاة، وأحالت ملفاتهما إلى محكمة "الأحداث والجنح والمخالفات" للنظر في قضيتهم ومحاكمتهم بتهمة التعاطي.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية