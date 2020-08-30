قبل ساعات من زيارته لبنان.. ماكرون يتصل بعون

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله على قدومه غدا الاثنين إلى بيروت.

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تم خلال الاتصال عرض التطورات السياسية الراهنة، حيث جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح ماكرون أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس اللبناني لاستكمال المحادثات بينهما.

وزار الرئيس الفرنسي لبنان في 6 أغسطس الجاري، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ودعا العالم لمساعدة لبنان لتجاوز المحنة، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وعددا من قادة لبنان السياسيين.

وأكد خلال زيارته على أنه سيعود إلى لبنان، ليقيم التقدم المطلوب لإعادة الحياة فيه، حيث طرح سلسلة من الخطوات التي ينبغي على الدولة اللبنانية تنفيذها لإنقاذ واقعها المالي والاقتصادي والنظامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام