ماكرون مجددا إلى بيروت!

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيزور ​بيروت​ في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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وزار الرئيس الفرنسي لبنان في 6 أغسطس الجاري، بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، ودعا العالم لمساعدة لبنان لتجاوز المحنة، والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وعددا من قادة لبنان السياسيين.

وأكد خلال زيارته الأولى على أنه سيعود إلى لبنان، ليقيم التقدم المطلوب لإعادة الحياة فيه، حيث طرح سلسلة من الخطوات التي ينبغي على الدولة اللبنانية تنفيذها لإنقاذ واقعها المالي والاقتصادي والنظامي.

المصدر: "lorient le jour"